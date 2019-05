Deszcz, przymrozki i śnieg. Zimny koniec majówki

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu w województwie śląskim; intensywnymi opadami śniegu w województwie małopolskim; intensywnymi opadami deszczu w województwach: małopolskim, podkarpackim i lubelskim; przymrozkami w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim i podlaskim.

Jak podaje IMGW, w nocy z niedzieli na poniedziałek w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. W obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach opady śniegu. Prognozowana suma opadów na południu Lubelszczyzny i Małopolski do 15 mm, na Podkarpaciu do 25 mm. W obszarach podgórskich prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm, w górach do 10 cm. Temperatura minimalna od -3°C na Pomorzu Wschodnim oraz Warmii i Mazurach do 5°C na krańcach wschodnich Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na północy kraju lokalnie spadek temperatury przy gruncie do -6°C.

W poniedziałek niemal w całym kraju przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. Na północnym zachodzie po południu lokalnie możliwe słabe burze. W obszarach podgórskich opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach, opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w górach do 10 cm. Temperatura maksymalna od 5°C lokalnie na południowym wschodzie i na Podhalu, 10°C, 12°C na przeważającym obszarze, do 13°C na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu kraju okresami porywisty, na wschodzie północny i północno-zachodni, na pozostałym obszarze, północno-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny i porywisty, zachodni.

Czytaj także:

Lider PSL został ojcem. Kosiniak-Kamysz pochwalił się córką na Twitterze