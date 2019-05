"Niektórzy próbują na tej sprawie ugrywać punkty wyborcze". Wiceszef MSZ o ustawie 447

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Kongres USA przyjął tzw. ustawę 447 (ang. The Justice for Uncompensated Survivors Today »JUST« Act) która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych. Ustawę w maju 2018 roku podpisał prezydent USA Donald Trump, przy zdecydowanym sprzeciwie środowisk polonijnych. Na zagrożenie związane z niniejszą ustawą zwracają uwagę środowiska narodowe, które 11 maja organizują protest.

Do sprawy odniósł się w programie "Gość Wiadomości" wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. – Te roszczenia są bezzasadne, sprawa jest zamknięta pod względem prawnym i moralnym. Ustawa 447 to ustawa innego państwa, nie mająca wpływu na porządek prawny w Polsce – podkreślił i dodał: "Ponieważ niektórzy próbują na tej sprawie ugrywać punkty wyborcze, to dobrze, że jest taka jasna deklaracja prezesa PiS". – Roszczenia są bezzasadne. Sprawa jest zamknięta – wskazał.