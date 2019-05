Duda zdeklasował Kaczyńskiego. Jednoznaczne wyniki sondażu

Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że aż 46 proc. respondentów uważa, iż kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta powinna być urzędująca głowa państwa - Andrzej Duda. Na drugim miejscu - z wynikiem 11 proc. - uplasowali się prezes tej partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Ostatnie miejsce na podium należy do Zbigniewa Ziobry, na którego wskazało 5 proc. pytanych.

Na kolejnych miejscach uplasowali się: Beata Szydło - 3 proc., Elżbieta Rafalska - 2 proc., Mariusz Błaszczak - 2 proc. Aż 20 proc. respondentów uważa, że powinien by c to ktoś zupełnie inny.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 26-29 kwietnia 2019 r. na próbie 1031 dorosłych Polaków.