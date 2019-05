"Naprawdę jestem zadziwiony". Czarzasty o wystąpieniu Tuska

"Dla wyznawców", "przewidywalne do bólu", "opowiastka na poziomie rozprawki licealnej" – to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się w mediach społecznościowych po piątkowym wykładzie Donalda Tuska. Były premier gościł na Uniwersytecie Warszawskim i mówił m. in. o sytuacji politycznej w Polsce.

Były także głosy mówiące, że "wystąpienie Tuska przejdzie do historii". Tego entuzjazmu nie podziela jednak przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który odniósł się do sprawy dziś na antenie Polsat News. – No nie porwał mnie – przyznał Włodzimierz Czarzasty. – Naprawdę jestem zadziwiony taką euforią wśród polskich elit, dlatego że po pierwsze pan Donald Tusk zwrócił uwagę na dwa problemy. Jeden to jest cyfryzacja i młode pokolenie, drugi problem to kwestia smogu i ochrony środowiska – mówił, wskazując, że wszystkie te problemu zostały bardzo wiele razy opisane.