Zandberg: Koalicja od Sasa do Lasa znów się kłóci

3 maja przed wykładem szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w Auditorium Maximum UW przemówienie wygłosił redaktor naczelny "Liberte" Leszek Jażdżewski, który ostro zaatakował polski Kościół katolicki. Jego wystąpienie wywołało falę komentarzy. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jażdżewskiego zapowiedział poseł PiS Jan Mosiński. Od słów redaktora naczelnego "Liberte" odcięli się politycy PO i PSL.

– Forma tego wystąpienia jest moim zdaniem nie do przyjęcia. O kryzysie w Kościele, który jest sprawą dużej wagi, nie należy mówić w sposób, który nie jest poważny i odpowiedni do okoliczności. Uważam, że forma tego wystąpienia nie była poważna – oświadczył rzecznik PO Jan Grabiec.

Do sytuacji tej odniósł się na Twitterze Adrian Zanberg z partii Razem. "Koalicja od Sasa do Lasa znów się kłóci, tym razem o Kościół. Za chwilę będzie płacz, czemu PiS wygrał teoretycznie najtrudniejsze dla nich wybory" – napisał i dodał: "Może czas zrozumieć, że zaganianie ludzi o sprzecznych poglądach do jednego bloku jest bez sensu? Gra na polaryzację służy tylko PiS".