Liroy-Marzec: W PiS wymyślili sobie już kabarecik z Kukiz'15

– Śmieszne jest, kiedy rozmawia się z ludźmi z PiS-u. Oni totalnie idą w zaparte "po co prezes miałby się przejmować jakąś Konfederacją". Śmieszne to jest. Widać zainteresowanie i uderzenie w Konfederację. Jest to pomieszanie wszelkich szyków jeżeli chodzi o PiS, oni już chyba wymyślili sobie kabarecik z Kukiz;15 – ocenił polityk w programie telewizji internetowej wrealu24.

Jego zdaniem w PiS postawiono już na sojusz z Kukiz'15 orz rozpoczęto pierwsze rozmowy w tym temacie. Poseł stwierdził, że stoją za tym sondaże wewnętrzne partii.

Pompowanie Biedronia?

Polityk ponadto ocenił, że rządzący pompują Roberta Biedronia, gdyż uważają go za konkurencję dla PO, ale jego zdaniem rządzący mogą się tylko na tym przejechać, a jesienią Biedroń może wejść do Sejmu. porozumieć się z Platformą i przegłosować PiS.

– To jest złe założenie, że Biedroń rozwali system peowski. Ja nie rozumiem tego – mówił poseł.