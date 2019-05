Kosiniak-Kamysz: Wezmę 500 plus na córeczkę

W niedzielę przyszła na świat córeczka szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zosia. Dzisiaj na antenie RMF FM Kosiniak-Kamysz był pytany, czy wystąpi o świadczenie na dziecko w wysokości 500 zł.

– Jeszcze nie przeprowadziliśmy z małżonką ostatecznej rozmowy na ten temat, ale tak, weźmiemy – powiedział szef ludowców. Dopytywany przez Roberta Mazurka, dlaczego, polityk odparł: – Jeżeli to jest dostępne, to każdy ma prawo z tego skorzystać – ocenił.

– Na co to przekażemy, czy będziemy na przykład zbierać dla Zosi na przyszłość, jakoś odkładać jej, to już nasza decyzja. Ale weźmiemy (500 plus – red.) – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

W ramach tzw. piątki Kaczyńskiego prezes PiS zapowiedział rozszerzenie programu 500 plus na wszystkie dzieci, bez względu na dochody w rodzinie. Projektem ustawy w tej sprawie Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu.

Czytaj także:

"Rz": Kolejna grupa szykuje się do strajku. Mogą zablokować 500 plus