Ostry wpis Kukiza do Biedronia. "Wrzaskliwe pedaliady, agresywny ateizm"

"Kapitał polityczny to zbijasz Ty i Twój żonomąż, Panie Biedroń - na wrzaskliwych pedaliadach, agresywnym ateizmie, neobolszewickim »liberalizmie«" – napisał Paweł Kukiz na Facebooku (pisownia oryginalna). To odpowiedź na słowa Biedronia o "talibach" i postulat zniesienia artykułu 196. kodeksu karnego o obrazie uczuć religijnych. "Chce Pan zmieść wszystko, co było święte dla naszych Przodków i co do tej pory wyznacza cel i jest Sensem dla ogromnej większości Ludzi" – wskazał Kukiz.

Lider ruchu Kukiz'15 wytknął Biedroniowi, że ten posługuje się "faszystowskimi metodami". "Zbijasz kapitał polityczny, SLD-owcu Palikotny, na faszystowskich metodach narzucania innym swojej »estetyki«, rodem z Rzymu tuż przed upadkiem, na nienawiści do świata, przykrytej fałszywym uśmiechem. Pamiętaj, Panie Biedroń, że nasi Przodkowie ginąc w walce o Ojczyznę, ściskali w dłoniach święte dla Nich medaliki z wizerunkiem Matki Boskiej, krzyżyki, różańce...." – podkreślił Kukiz w mocnym wpisie. "Dla mnie może Pan chodzić z ping-pongiem w ustach i wyćwiekowanej obroży z tabunem podobnych Panu kolegów- Pańska sprawa i nic mi do tego. Ale wara od mojej wiary. Wara od symboli, które dla mnie są ważne" – zakończył ostro polityk.

Postulat Biedronia ma związek z wczorajszym zatrzymaniem działaczki lewicowej, Elżbiety Podleśnej. Kobieta rozkleiła w Płocku plakaty przedstawiające sprofanowany wizerunek Matki Boskiej z tęczową aureolą. Po zatrzymaniu aktywistki środowiska lewicowe atakują szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, wciąż rozpowszechniają zbezczeszczony obraz Matki Boskiej z tęczą w tle.