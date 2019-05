Staranowała autem witrynę sklepu, a potem... ukradła butelkę wódki i odjechała

Juncker oburzony. "To całkowicie nie do zaakceptowania"

Porównywanie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska do Hitlera i Stalina jest całkowicie nie do zaakceptowania - oświadczył szef Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker odniósł się w ten sposób do jednego z materiałów "Wiadomości" TVP.