"Skrajny cynik albo niedouczony historyk". Ks. Isakowicz-Zaleski o Tusku

Do słów Donalda Tuska ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski odniósł się na jednym z portali społecznościowych. "Albo pan Donald Tusk jest skrajnym cynikiem, albo jest po prostu niedouczony jako historyk. Przecież w tej sprawie nie chodzi o tęczę jako zjawisko atmosferyczne, które jest na wielu historycznych i współczesnych obrazach, ale o świadome i celowe zniekształcenie Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej, który dla milionów wierzących jest bardzo ważnym elementem religijnym" – napisał duchowny. "Co więcej, to zniekształcenie jest wykorzystywane w celach ideologicznych i wyszydzania ludzi wierzących. I jeszcze, gdy w podobny sposób celowi świadomy zniekształcano i wykorzystywano do walki ideologicznej symbole religii żydowskiej czy muzułmańskiej czy jakiejkolwiek innej, to tez był przeciwko temu protestował" – dodał.

Przypomnijmy, że wczoraj policja zatrzymała osobę podejrzaną o dokonanie profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku. Znana aktywistka Elżbieta Podleśna (kobieta wyraziła zgodę na publikację swojego nazwiska i wizerunku), rozklejała plakaty, przedstawiające sprofanowany wizerunek Matki Boskiej z tęczową aureolą. Kobieta usłyszała zarzut z artykułu 196 Kodeksu karnego – dot. obrażania uczuć religijnych. Sprawę skomentował szef Rady Europejskiej, który brał udział w obchodach stulecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Odnotowałem, że zatrzymana dziękując w internecie za wsparcie jakimś swoim przyjaciołom, napisała: jestem bardzo zmęczona, ale przede wszystkim w głowie mi się to wszystko nie mieści. Powiem szczerze, mi też to się nie mieści w głowie – przyznał były premier.