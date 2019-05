Od lipca w całej Polsce możliwość wykonania trombektomii mechanicznej

Trombektomia daje szansę na powrót do sprawności chorym po udarze mózgu. Zabieg polega na mechanicznym usunięciu zatoru lub zakrzepu ze światła naczynia. Kwalifikują się do niego pacjenci z udarami spowodowanymi ostrą niedrożnością największych tętnic domózgowych i mózgowych. Warunkiem jest jednak szybkie rozpoczęcie leczenia.

W listopadzie 2018 r. został ogłoszony program pilotażowy trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego. Początkowo do pilotażu weszło 7 wyspecjalizowanych ośrodków, które od stycznia do marca przeprowadziły 168 zabiegów. - W tych ośrodkach zespoły, które przeprowadzają takie zabiegi dyżurują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - podkreślił minister Szumowski.

Zabiegi trombektomii mechanicznej były przeprowadzane już wcześniej - ale na własny koszt szpitali. W ramach pilotażu zabiegi zostały wycenione i opłacane przez NFZ. Od początku pilotażu podkreślano, że pilotaż nie ma na celu sprawdzenia tego, czy zabiegi trombektomii są efektywne - co do tego nie było wątpliwości - tylko czy organizacyjnie ośrodki będą w stanie zorganizować dowiezienie pacjenta do ośrodka wykonującego zabieg tak szybko, by jego przeprowadzenie było możliwe. Drugim warunkiem było zorganizowanie zespołów, które są w stanie gotowości przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

- Pilotaż się powiódł, dlatego od lipca do 7 już istniejących ośrodków dołączamy 10 kolejnych. W praktyce pacjenci w całym kraju będą mogli mieć wykonane takie zabiegi - mówi minister Szumowski.

Obecnie w ramach pilotażu zabiegi są przeprowadzane w Katowicach, Rzeszowie, Grodzisku Mazowieckim, Lublinie, Krakowie, Gdańsku i w Warszawie. Od lipca będą przeprowadzane także w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Kielcach oraz w drugim ośrodku w Warszawie (Instytut Psychiatrii i Neurologii). Jedynie w województwie lubuskim nie ma ośrodka, jednak - według zapewnień ministra zdrowia - pacjentami zajmą się ośrodki ze Szczecina i Poznania.

Rocznie na wykonywanie zabiegów w 17 ośrodkach ma zostać przeznaczonych 100 mln zł. W razie potrzeby liczba ośrodków wykonujących zabiegi może zostać rozszerzona, jednak - jak podkreślał minister - nie chodzi o to, by w każdym szpitalu takie zabiegi były wykonywane tylko żeby zespół wykonujący zabiegi miał odpowiednie doświadczenie.

Udar mózgu w Polsce dotyka ok. 80 tys. osób rocznie. Jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci dorosłych, a także najczęstszą przyczyną ich trwałego kalectwa. Pierwsze symptomy udaru to nagle pojawiające się:

drętwienie lub osłabienie mięśni jednej strony ciała,

asymetria twarzy (opadający kącik ust po jednej stronie),

trudności z mówieniem i rozumieniem mowy,

zaburzenia widzenia,

zawroty głowy i zaburzenia równowagi,

silny ból głowy.

W razie podejrzenia udaru konieczne jest jak najszybsze wezwanie pogotowia i zawiezienie chorego do ośrodka udarowego.