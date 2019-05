Eurowybory: PiS nadal prowadzi, Wiosna na podium, Kukiz ledwo nad progiem wyborczym

Według prognozy wyborczej dla Onetu pierwsze miejsce wciąż zajmuje partia rządząca - to 38,7 proc. poparcia. Jako druga plasuje się Koalicja Europejska z wynikiem 34,5 proc. Ostatnie miejsce na podium przypada Wiośnie - ugrupowanie Roberta Biedronia może liczyć na 8,7 proc. głosów. Na granicy progu wyborczego znajduje się natomiast ruch Kukiz'15, który zanotował 5,2 proc. głosów.

W porównaniu z multisondażem Onetu podsumowującym marzec, przewaga PiS nad KE zwiększyła się. W prognozie z 1 marca różnica na korzyść PiS wynosiła 2,1 punktów procentowych; z 1 kwietnia już 3,4 pkt. proc., a z 1 maja - 4,3 pkt.

Pozostałe ugrupowania znalazły się poniżej progu wyborczego. 4,3 proc. głosów zanotowała Konfederacja Korwin-Braun-Liroy-Narodowcy. Komitet Lewicy Razem, do którego należy partia Razem Adriana Zandberga może liczyć na 2,4 proc. poparcia. 1,3 proc. to wynik, który przypada Polsce Fair Play Roberta Gwiazdowskiego.

Prognoza symuluje także podział mandatów w PE. Według tych danych, PiS otrzymałoby 23 miejsca w europarlamencie, KE - 20, Wiosna - 5, a Kukiz'15 - 3.

PARR i Badania.pro przygotowały prognozę poparcia dla komitetów na podstawie uśrednionego poparcia w 12 sondażach realizowanych w skali ogólnopolskiej w kwietniu 2019 r. Wśród analizowanych badań znalazły się również sondaże Estymator dla portalu DoRzeczy.pl.

Prognoza zakłada 30 proc. frekwencję wyborczą. Przyjęto wzrost udziału obywateli w wyborach do PE ze względu na zakładaną silną polaryzację polityczną. Skuteczność symulacji w odniesieniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku wyniosła 96 proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 26 maja. Wybierzemy 51 europosłów w 13 okręgach wyborczych.