Janda: Już nie czuję potrzeby wymiany myśli z tym narodem

W wywiadzie udzielonym tygodnikowi aktorka wyjaśniła, dlaczego zdecydowała, że przestanie prowadzić swój internetowy "Dziennik". – Kiedyś czułam potrzebę wymiany myśli z tym narodem, teraz po prostu już jej nie czuję – wyznała.

Krystyna Janda mówiła również o tym, jak bardzo niezadowolona jest z sytuacji w kraju. Stwierdziła, że ma "poczucie żalu, straconej szansy, zmarnowanej pracy, zawiedzionych nadziei". – Myślałam, że wszystko dalej będzie się rozwijało w fantastyczny, otwarty kraj inteligentnych ludzi, nowocześnie i odważnie myślącą młodzież. A mamy państwo, które staje się anachroniczne i absurdalne, nagradza ludzi za to, że się nie uczą, nie pracują, nie rozwijają się – wskazała. Aktorka nie kryła również niezadowolenia postawą Polaków. – Jestem zawiedziona. Cóż można zrobić? Jeżeli tak wielu ludzi w tym kraju w ogóle nie interesuje, co będzie dalej, co z przyszłością starych ludzi i dzieci? Czuję się, tak jak wielu mnie podobnych, upokorzona i upokarzana każdego dnia – powiedziała.