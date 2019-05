Dlaczego Polacy głosują na PiS? Powodów jest wiele

Sondaż przeprowadzono wśród osób, które deklarują poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Respondenci mieli wskazać 3 powody swojego wyboru.

Okazało się, że przyczyn tych jest wiele. Najczęstszą odpowiedzią była "dbałość PiS o zwykłych ludzi i wyprowadzanie Polski z biedy" – wskazało ją 41 proc. ankietowanych. 30 proc. stwierdziło też, że politycy PiS "są uczciwi i robią porządek z aferami, które pojawiły się za rządów poprzedniej władzy". 28 proc. stwierdza, że partia Kaczyńskiego doprowadziła do rozwoju polskiej gospodarki, wprowadziła 500+, a także "broni polskich interesów".

25 proc. Polaków zauważa, że partia rządząca chroni polskie zwyczaje i wartości. Co piąty badany wskazał natomiast, że "generalnie popiera politykę PiS". "Dobre i sprawiedliwe rządzenie" dostrzega 18 proc. ankietowanych. Tyle samo uważa również, że "PiS to mniejsze zło". 13 proc. badanych uznało, że za rządów PiS łatwiej o pracę. W badaniu zawarto jeszcze kilka innych odpowiedzi, które wybrało od 10 do 3 proc. 8 proc. respondentów wyznało, że "za rządów PiS nie czuje upokorzenia".

Wyniki sondażu skomentował politolog UW, dr Olgierd Annusewicz. Ocenił, że pokazuje to dobrą politykę komunikacyjną PiS i czytelne priorytety tej partii. – Główny kłopot opozycji polega natomiast na tym, że nie zidentyfikowała ona rzeczywistych problemów społeczeństwa – dodał ekspert.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 26-29 kwietnia 2019 roku na próbie 1031 dorosłych Polaków.