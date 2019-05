Kaczyński: Nasz rząd udowodnił już w bardzo wielu sprawach, że potrafi rządzić mądrze i uczciwie

Prezes PiS wziął udział w wieczornym spotkaniu wyborczym w Białej Podlaskiej. W czasie swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński przekonywał, że jego formacja może w Unii Europejskiej bardzo wiele zdziałać. – Nasz rząd udowodnił już w bardzo wielu sprawach, że potrafi rządzić mądrze i uczciwie – stwierdził.

Były premier wskazywał jak dużą rolą w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego odegra frekwencja wyborcza. – Proszę Państwa o to, aby wziąć udział w wyborach. Są one bardzo ważne. (...) Musimy uczynić wszystko, aby ci, którzy są za Dobrą Zmianą poszli do wyborów, bo to kolejny krok do jej umocnienia – mówił.

– Jest prawda i jest wolność. Ta prawdziwa wolność i my tej wolności chcemy i my tej wolności jesteśmy wyspą i my chcemy, żeby z Polski ta wolność zaczęła się znów, można powiedzieć z powrotem rozpowszechniać w Europie – podkreślał Kaczyński.