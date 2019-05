Nieoficjalnie: Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem już w czerwcu

Andrzej Duda odwiedzi w czerwcu Biały Dom – donosi Polskie Radio 24. Prezydent Polski jest kolejnym z przywódców Grupy Wyszehradzkiej, który ma spotkać się z przywódcą USA. – Donald Trump stawia na dobre relacje z V4, a rola grupy rośnie i jest doceniana na świecie – wskazują źródła rozgłośni.

Andrzej Duda ma rozmawiać z Trumpem m. in. na temat Fort Trump, czyli amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, oraz rozbudowy wschodniej flanki NATO. Źródła z Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreślają, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce nigdy nie była tak znacząca jak dziś, a relacje z USA nie były tak dobre.

Dlatego polskim władzom zależy na szybkiej wizycie Donalda Trumpa. Wiadomo już, że najprawdopodobniej amerykański prezydent odwiedzi Polskę we wrześniu. To jeszcze nie jest jednak pewna informacja. – Kalendarz Trumpa jest niezwykle napięty, ale od naszych amerykańskich przyjaciół słyszymy, że bardzo im zależy na wizycie w Polsce. I jeśli nie jest ona jeszcze pewna, to bardzo prawdopodobna – mówią informatorzy PR24.

