Pawłowicz: To wstęp do zbrodni. Obudźmy się!

3 maja przed wykładem szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w Auditorium Maximum UW przemówienie wygłosił redaktor naczelny "Liberte" Leszek Jażdżewski, który ostro zaatakował polski Kościół. Jego wystąpienie wywołało falę komentarzy.

O wystąpienie to pytany był wczoraj sam szef Rady Europejskiej. – Mam gorący apel do pracujących w mediach. To także w waszym najbardziej istotnym interesie jest, by bronić wolności przekonań oraz wypowiedzi, nawet jeśli się z nimi nie zgadzam. Mnie w dużo mniejszym stopniu uderzyło to co usłyszałem przed moim wykładem, z niektórymi tezami się zgadzam, z niektórymi się nie zgadzam, niektórych słów bym nie użył – stwierdził Donald Tusk w rozmowie z mediami. Były premier apelował do dziennikarzy, aby nie brali udziału w "tworzeniu kłamstwa" i skupiły uwagę na rzeczach ważnych, by bronili wolności słowa.

Do stanowiska Tuska w tej sprawie odniosła się w mocnych słowach posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. "D.TUSK dziś w Gdańsku usprawiedliwiał satano-faszystę Jażdżewskiego.Czyli też dla tego GER przedstawiciela w RE,my Polacy jesteśmy „świniami w błocie” Czyli,idzie powtórka GER planu odczłowieczania Polaków - szarańczy,współczesn.bolszewików,świń. To wstęp do zbrodni.Obudźmy się !" – napisała na Twitterze (pisownia oryginalna - red.).

W kolejnym wpisie posłanka wyjaśniła, że oczywiście chodziło jej o wypowiedź Tuska w Poznaniu. "D.Tusk mówił to w Poznaniu,ale powtórzy atak na polskość na kolejnych swych show na zbuntowanych polskich uczelniach,też pewnie w Gdańsku. Jednak prawdziwym DRAMATEM jest ten siedzący w tle D.T SENAT uczelni,legitymizujący słowa D.T usprawiedliwiające „świnie w błocie” oklaskami" – dodała.