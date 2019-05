Nowe automaty Poczty Polskiej pojawią się m. in. w sklepach Biedronka

Do końca III kwartału br. zostanie oddanych do użytku 200 automatów, a cześć z nich będzie udostępniona klientom jeszcze przed wakacjami. W pierwszym etapie znajdą się one w placówkach pocztowych oraz sklepach Biedronka w największych aglomeracjach miejskich, w tym w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Trójmieście oraz Poznaniu.

– Poczta Polska jest aktywnym uczestnikiem rynku eCommerce, który jest kluczowy dla polskiej gospodarki. Powiększanie naszej sieci jest warunkiem dalszego rozwoju biznesu kurierskiego. Dlatego podjęliśmy decyzję do dołączeniu pocztowych automatów do odbiorów przesyłek do naszej oferty. Konsekwentnie chcemy oferować naszym klientom kolejne miejsca odbioru ich zakupów internetowych – mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Urządzenia dostarczy spółka SwipBox. Lokalizacje automatów pocztowych zostały dobrane z uwzględnieniem preferencji i stylu życia klientów sklepów internetowych i platform sprzedażowych. Sieć sklepów Biedronka idealnie wpisuje się w ten koncept jako jedno z najchętniej wybieranych miejsc zakupów spożywczych Polaków. Dodatkowymi atutami, oprócz lokalizacji, będą komfort odbioru i bezpieczeństwo zawartości przesyłek, które zapewnia umiejscowienie automatów wewnątrz sklepów Biedronka. Będą one dostępne w godzinach otwarcia sklepów. Natomiast te automaty, które staną w wyodrębnionych strefach placówek pocztowych będą dostępne 24 godziny na dobę.

– Obecnie Poczta Polska wspólnie z partnerami tworzy największą sieć w kraju, do której należy ponad 11,5 tys. punktów. Placówki pocztowe posiadają ugruntowaną pozycję wśród klientów, między innymi ze względu na ich dogodne lokalizacje, dlatego postanowiliśmy usprawnić odbiór przesyłek, stawiając w części placówek nasze automaty pocztowe – mówi Grzegorz Kurdziel, Członek Zarządu Poczty Polskiej.

Z badań wynika, że coraz większą popularnością cieszy się nie tylko możliwość odebrania przesyłki w wybranym punkcie, ale także w automatach odbioru. Kanał dostaw przesyłek kurierskich do sieci urządzeń samoobsługowych stanowi istotną szansę na poprawę pozycji konkurencyjnej Poczty Polskiej na rynku usług paczkowych. Zapewni multikanałowość dostaw, umożliwi pozyskanie nowych klientów, dynamiczny wzrost wolumenów przesyłek paczkowych szczególnie w segmencie eCommerce, a konsekwencji wzrost udziału Poczty Polskiej w rynku paczkowo – kurierskim.

Nawiązanie współpracy Poczty Polskiej ze SwipBox Polska jest początkiem zmian na polskim rynku usług kurierskich i realną alternatywną do obecnie funkcjonujących rozwiązań. Możliwość odebrania przesyłki w automacie samoobsługowym jest trzecią najchętniej wybieraną formą odbioru po dostawie przez kuriera i odbiorze osobistym. Dane te potwierdza raport Gemius 2018 „Ecommerce w Polsce”, z którego wynika, że grupa osób aktywnie robiących zakupy online mieści się w przedziale wiekowym 15-49, z czego ponad połowa wskazuje automat samoobsługowy jako formę dostawy motywującą do robienia zakupów przez internet – informuje Poczta Polska w komunkacie.