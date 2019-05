"Zapraszamy prezydenta, premiera i wszystkich parlamentarzystów". W sobotę marsz "Stop 447"

Uczestnicy zgromadzą się w sobotę o godz. 14 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Następnie przejdą przed Ambasadę Stanów Zjedonoczonych.

– Wysłaliśmy zaproszenia na społeczny marsz #STOP447 do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego oraz wszystkich posłów i senatorów. 11 maja manifestujmy ponad podziałami politycznymi przeciw JUST Act. To kwestia naszej suwerenności – mówił podczas konferencji prasowej prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. – Liczymy na pozytywną odpowiedź i obecność wszystkich posłów, którym zależy na polskiej racji stanu – dodał Bąkiewicz.

Jak informują organizatorzy, udział w marszu zadeklarowali m. in. rolnicy z AgroUnii. Można się także spodziewać reprezentantów Konfederacji KORWIN Liroy Braun Narodowcy.

Organizatorzy zapraszają uczestników, aby przybywali trochę wcześniej na miejsce zbiórki, ponieważ będą rozdawane materiały promocyjne, będzie można też składać podpisy pod apelem sprzeciwu wobec Just Act.

Just Act dotyczy restytucji mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu. Według zapewnień polskich władz, ustawa nie stanowi zagrożenia dla Polski. Prezes PiS mówił m.in. o tym, "że Polska żadnych zobowiązań wojennych nie ma. I to zarówno z punktu widzenia prawa, jak i z punktu widzenia elementarnej moralności i przyzwoitości". Szef partii rządzącej dodał, że "to nam należy zapłacić. To nam są niektórzy na zachód od polskich granic winni dziesiątki, setki miliardów euro czy dolarów, może nawet więcej niż bilion, my nie jesteśmy nikomu nic winni".

"Pamiętamy o tragicznych losach polskiego narodu w trakcie II Wojny Światowej, dlatego nie będzie zgody na wypłatę odszkodowań z naszej strony" – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

– O, figa z makiem. Dopóki jest rząd PiS, nie ma mowy, by jakakolwiek polska złotówka popłynęła do kogokolwiek, nawet jeśli ma siedzibę na prestiżowej ulicy Nowego Jorku – powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński w TVP Info, odnosząc się do sprawy roszczeń żydowskich wobec Polski.

