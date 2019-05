Komisja Europejska podnosi prognozy gospodarcze dla Polski

Polska w 2019 r. będzie najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką unijną i drugą po Malcie. Prognozy Komisji dotyczące tempa wzrostu gospodarczego są zbliżone zarówno do aktualnych prognoz rynkowych, jak i oczekiwań Ministerstwa Finansów.

– Podwyższenie prognozy wzrostu PKB przez Komisją Europejską to dobry sygnał dla Polski. Znalazła się w grupie pięciu krajów członkowskich UE, dla których prognozy wzrostu PKB w latach 2019-2020 skorygowano w górę – mówi minister finansów, prof. Teresa Czerwińska. Stało się tak pomimo korekty w dół oczekiwań co do zagregowanego tempa wzrostu PKB w strefie euro oraz w Unii Europejskiej.

– Zdaniem ekspertów Komisji, Polska w 2019 r. będzie najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką unijną i jednocześnie drugą po Malcie, uwzględniając wszystkie państwa członkowskie UE. Podobna sytuacja będzie miała miejsce również w 2020 r. – zaznacza szefowa resortu finansów.

W przypadku Polski KE oczekuje realnego wzrostu PKB na poziomie 4,2% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r. Głównym motorem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna przy relatywnie stabilnym, wynoszącym ponad 4% tempie wzrostu w latach 2019-2020. Prognozy Komisji dotyczące tempa wzrostu gospodarczego są zbliżone do aktualnych prognoz rynkowych (mediana z ankiety agencji Reuters z kwietnia br. przewiduje wzrost PKB o 4,1% w roku 2019, a w 2020 r. o 3,6%; projekcja NBP z marca br. zakłada wzrost PKB o 4,0% w 2019 r. i 3,7% w 2010 r.) i oczekiwań Ministerstwa Finansów (realny wzrost PKB o 4,0% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.). Prognoza KE dotycząca wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych w br. (-1,6% PKB) jest zbliżona do aktualnej prognozy Ministerstwa Finansów opublikowanej w tegorocznej aktualizacji programu konwergencji (-1,7% PKB). Komisja oczekuje powrotu na ścieżkę konsolidacji fiskalnej w 2020 r. i poprawy wyniku sektora o 0,2 pkt. proc.