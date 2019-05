"Z Tęczową Maryjką u Brudzińskiego”". Obywatele RP nie odpuszczają

„7 maja byliśmy pod biurem podawczym MSWiA z listem do Ministra Brudzińskiego i transparentem z Matką Boską z tęczową aureolą w akcie solidarności z Elżbietą Podleśną. Niestety nie wpuszczono nas do biura podawczego, do tego zostaliśmy spisani przez policje z rzekomym naruszeniem art. 196 k.k. tj. za obrazę uczuć religijnych. 8 maja o 12:00 znów staniemy pod MSWiA z wizerunkiem Matki Boskiej z tęczową aureolą i spróbujemy złożyć list w biurze podawczym. Dołączcie do nas” – zachęcali organizatorzy dzisiejszej akcji na Facebooku.

„Z Tęczową Maryjką u Brudzińskiego vol. 2”.

W mediach społecznościowych organizatorzy protestu przekonują, że w ich działania nie mają nikogo obrażać. Dzisiejsze wydarzenie nazwali jednak prześmiewczo „Z Tęczową Maryjką u Brudzińskiego vol. 2”.

W trakcie demonstracji pod MSWiA zebranych wylegitymowała policja, co nie wszystkim protestującym się spodobało. Część z nich krzyczała i prowokowała funkcjonariuszy. Swoimi działania Obywatele RP chwalą się na m.in. na Twitterze.

Profanacja wizerunku Matki Boskiej

Przypomnijmy, że w poniedziałek policja zatrzymała osobę podejrzaną o dokonanie profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku.

Znana aktywistka Elżbieta Podleśna (kobieta wyraziła zgodę na publikację swojego nazwiska i wizerunku), rozklejała plakaty, przedstawiające sprofanowany wizerunek Matki Boskiej z tęczową aureolą. Kobieta usłyszała zarzut z artykułu 196 Kodeksu karnego – dot. obrażania uczuć religijnych.

