Zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego w tęczowej aureoli. Żart partnera Roberta Biedronia

Kilka dni temu Super Express" zamieścił zdjęcie z kuchni Roberta Biedronia. Internauci szybko zauważyli, że na lodówce polityka znajdują się magnesy z grafikami przedstawiającymi komunistycznych zbrodniarzy Mao Zedonga (przywódca Komunistycznej Partii Chin, odpowiedzialny za śmierć kilkudziesięciu milionów ludzi) oraz Che Guevara (kubańskiego rewolucjonisty, komunisty i zbrodniarza wojennego). Obok tych dwóch wizerunków widać również magnes z grafiką przedstawiającą Jana Pawła II.

W odpowiedzi na liczne komentarze na ten temat w mediach społecznościowych, Krzysztof Śmiszek wrzucił na Twitterze krótkie nagranie.

– Zdjęcie mojej kuchni, a szczególnie mojej lodówki wy wołało ostatnio sporo komentarzy wśród prawicowych komentatorów. Zapraszam was do zwiedzenia mojej kuchni, a szczególnie powierzchni mojej lodówki. To jest przestrzeń różnorodności i tolerancji – mówił polityk, prezentując kolejne magnesy które przeczepia do lodówki.

– Mamy tutaj magnes ze „świeckim państwem”, magnes z Mao Zedongiem, podkreślam – praca Andy’ego Warhola, magnes z Matką Boską a także magnes ze św. Sebastianem – ponoć patronem gejów – tłumaczy Śmiszek, przyczepiając magnesami do lodówki wizerunek Jarosława Kaczyńskiego z tęczową aureolą.