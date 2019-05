Tajemnica pięciu minut

Andrzej Tylman został wyproszony z sali sądowej tuż po ogłoszeniu wyroku w sprawie śmierci swojej córki Ewy. Nie potrafił pogodzić się z uniewinnieniem przez Sąd Okręgowy w Poznaniu oskarżonego o zabójstwo z zamiarem ewentualnym Adama Z. – Masz ostatnią szansę powiedzieć, co się tam stało! Co siedzisz i nic nie mówisz? Czemu nic nie mówisz? – krzyczał do Adama Z., kolegi z pracy Ewy Tylman, który prawdopodobnie jako ostatni widział Ewę żywą.