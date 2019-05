Pielgrzymkowa misja

To nie jest coming out. Nie zrywam z dziennikarstwem, nie zdecydowałem się (jak pewna znana dziennikarka) zostać stylistą ani tym bardziej nie przechodzę do PR. Pisanie mam we krwi i jeśli przez tydzień niczego nie napiszę, to mam nerwicę, trzęsą mi się ręce i warczę na wszystkich wokoło. W niczym nie zmienia to jednak faktu, że do moich dotychczasowych zajęć (pisanie, radio, telewizja) doszły nowe, zupełnie odmienne. Tylko w tym roku byłem siedem razy z grupami w Ziemi Świętej (a w ubiegłym dwa razy w Japonii, raz w Libanie i raz w Ziemi Świętej), a w nadchodzących miesiącach czekają mnie jeszcze: Japonia, Rosja, Liban i oczywiście Ziemia Święta. Jednym słowem – dzieje się, i to sporo.