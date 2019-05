Rozszerzenie programu "500+" w Senacie. Są propozycje zmian

Zgodnie z zapowiedziami rządu i tzw. "piątką Kaczyńskiego", program "500+" ma zostać rozszerzony o wypłatę świadczenia na pierwsze dziecko. Do tej pory program obejmował tylko rodziny z co najmniej dwójką dzieci. Sejm zaakceptował już nowelizację, która trafiła do Senatu. Tutaj jednak odbędzie się debata nie tylko nad propozycją rządu, ale także nad poprawkami zgłoszonymi przez senatorów. Jedna z nich zakłada świadczenie 1000 złotych.

– Chodzi o to, żeby czasowo zawiesić świadczenia dla tych rodzin, których dochód miesięczny wynosi co najmniej 17 tys. złotych – stwierdził senator Jan Rulewski, który złożył dwie poprawki. Zawieszenie świadczenia miałoby trwać 2 lata, a zyskać miałyby na tym rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Rulewski dodał, że środki na zrealizowanie tej propozycji byłyby pobrane ze świadczeń rodzin osiągających dochody powyżej drugiego progu podatkowego, który wynosi powyżej 85 tys. złotych.

Druga poprawka złożona przez Rulewskiego dotyczy wydłużenia wypłaty świadczenia o rok. Polityk proponuje, by pieniądze przysługiwały także osobom do 19. roku życia. Warunkiem byłaby nauka tych osób.

Jeśli Senat odrzuci poprawki i przyjmie nowelizację w kształcie zaakceptowanym przez Sejm, ustawa trafi do podpisu prezydenta.