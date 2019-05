Popularna sieć sklepów prosi o zwrot produktów. GIS ostrzega

Chodzi o dwa rodzaje sera z surowego mleka krowiego: Saint Felicien (180 g) oraz Saint Marcellin (80 g). "W wyniku postępowania epidemiologicznego oraz śledzenia dystrybucji podejrzanych produktów we Francji stwierdzono, że spożycie ww. serów wiąże się z wystąpieniem kilkunastu przypadków zespołu hemolityczno-mocznicowego u konsumentów" – wskazał GIS.

Główny Inspektorat Sanitarny ocenił, że sery wymienione w ostrzeżeniu mogą być zanieczyszczone bakterią Escherichia coli wytwarzającą toksynę Shiga. "W związku z powyższym producent francuska firma Fromagerie Alpine podjął decyzję o wycofywaniu wszystkich partii tych serów począwszy od partii o numerze 032 do partii o numerze 116" – czytamy.

Chodzi o produkty:



- Saint Felicien 180 g, z datą przydatności do spożycia od 6 lutego 2019 do 21 maja 2019,



- Saint Marcellin 80 g, z datą przydatności do spożycia od 4 lutego 2019 do 21 maja 2019.

Sery były dostępne w sklepach sieci E.Leclerc. "Firma Scawar Sp. z o.o. przygotowała i rozesłała plakat do wszystkich sklepów sieci Leclerc w celu poinformowania klientów o wykrytym zagrożeniu" – poinformował GIS. Zgodnie z informacją zamieszczoną na plakacie możliwy jest zwrot produktów zakupionych w sieci.