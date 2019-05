Protestowali ws. ustawy 447, żydowska organizacja oskarża ich o antysemityzm

Światowa Organizacja ds. Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO) rozsyła do mediów informacje ws. działań polskiego rządu oraz protestów Polonii. Jedną z takich wiadomości opublikował na Twitterze Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM w USA.

"Światowa Organizacja ds. Restytucji Mienia Żydowskiego z Nowego Jorku w mailach do dziennikarzy informuje o stanowisku polskiego rządu w sprawie zwrotu majątków osób, które utraciły je w okresie Holocaustu. W piśmie mowa jest o publicznych atakach polskiego rządu" – napisał na portalu, zamieszczając cały dokument.

Żydowska organizacja oskarża o antysemityzm amerykańską Polonię, która kilka tygodni temu protestowała przeciwko ustawie 447. „Protesty obejmowały antysemickie plakaty i wypowiedzi, włączając oskarżenia o to, że Żydzi popełniali przestępstwa przeciw Polakom w czasie Holokaustu i domagające się odszkodowań od Żydów” – czytamy.

Autorzy dokumentu uderzają w polski rząd, za to że ten odmawia spłaty roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego. W tekście zostaje przypomniany fakt, że Polska podpisała w 2009 r. deklarację z terezińską oraz przywołana jest ustawa JUST jako „mocne stanowisko prezydenta Trumpa i Kongresu" zaangażowanych "we wspieranie w dążeniu ocalonych z Holokaustu do sprawiedliwości”. Ponadto organizacja ostrzega, że premier Morawiecki stwierdził, że kwestia żydowskich roszczeń została już załatwiona. Autorzy alarmują też ws. propozycji ustawy autorstwa Kukiz'15.

Projekt ustawy przewiduje nie tylko uznanie roszczeń dot. mienia bezspadkowego za bezpodstawne, ale także informowanie opinii publicznej o wszelkich rozmowach, jakie władze polskie toczyłyby w tej materii z podmiotami wysuwającymi roszczenia. Kolejny artykuł zakłada kary w przypadku zadośćuczynienia tego rodzaju roszczeniom. Mowa o karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

"W celu jak największego zabezpieczenia Polski przed ew. roszczeniami żydowskimi, wynikającymi z amerykańskiej ustawy 447, składamy projekt ustawy o ochronie własności RP przed roszczeniami dot. mienia bezdziedzicznego" - napisał kilka dni temu na Facebooku Paweł Kukiz, publikując treść pisma.