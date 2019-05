Porównała działania Kaczyńskiego do Hitlera. Szokujące słowa polityk KE

Wróblewska podczas spotkania z wyborcami przekonywała, że Jarosław Kaczyński posługuje się takimi samymi metodami w dzieleniu obywateli jak Adolf Hitler.

– Po co używamy mowy nienawiści? Po to, aby stworzyć poczucie zagrożenia. Jeżeli stworzymy poczucie zagrożenia, to łatwo wskazać wroga. (…) Prosty przykład: my i oni. (…) Taką metodę zastosował Adolf Hitler w latach 30., podzielił na nas i na nich, my biali, prawdziwi Polacy, patrioci, a oni? Wróg, nie szanują tradycji, nie wiadomo z kim się kontaktują, wolą Europę niż Polskę. Jarosław Kaczyński sięga do takich metod – mówiła polityk.

– Podczas poprzedniej kampanii, co mówił? Inni, wrogowie, uchodźcy. Jak straszył Polaków? „Przecież oni przyjdą tutaj i przyniosą choroby, na które my nie jesteśmy odporni”. To wywołało panikę wśród ludzi. (…) Później się jedzie w Polskę i ludzie pytają: a jaka jest wasza polityka ws. uchodźców? – kontynuowała poseł.