Komorowski dostał pytanie ws. "tęczowej Matki Boskiej". Kuriozalna odpowiedź

Były prezydent był dzisiaj gościem audycji radia Tok FM. Podczas rozmowy z Jackiem Żakowskim polityk odniósł się do głośnej sprawy sprofanowania wizerunku Matki Boskiej.

– Początkowo jak zobaczyłem wizerunek Matki Boskiej tęczowej, to pomyślałem sobie, że bardzo fajne, bardzo ładne. Może to jest jakiś sygnał, że przebija się takie przekonanie wielu chrześcijan w Polsce, że Matka Boska przygarnia do serca wszystkich potrzebujących, bez względu na orientację seksualną – ocenił Komorowski.

Jego zdaniem jest ogromną przesadą „nadanie temu takiej wojny światopoglądowej", dodając, że ta sytuacja świadczy o tym, że są środowiska, które "myślą, że mogą na tym coś ugrać".

Były prezydent zabrał również głos w sprawie zatrzymania przez policję Elżbiety Podleśnej, której przedstawiono zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.

– Wydaje mi się, że ta nadgorliwość i nerwowość działania wynika z kwestii wyborczych. Jest szansa na wykazanie się aktywnością dużą, ale to nie jest dobre dla policji – mówił gość radia Tok FM.