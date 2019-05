"Styl nie do zniesienia". Młynarska ostro o Olejnik

3 maja przed wykładem szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego przemówienie wygłosił redaktor naczelny "Liberte" Leszek Jażdżewski, który ostro zaatakował polski Kościół. Jego wystąpienie wywołało falę komentarzy. Jażdżewski był przed dwoma dniami gościem Moniki Olejnik w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24. Dziennikarka nie kryła swojego krytycznego stosunku do wystąpienia Jażdżewskiego. Zarzuciła mu, że "dostarczył paliwo Jarosławowi Kaczyńskiemu". Chciał pan przyćmić Donalda Tuska? Chciał pan mieć swoje 5 minut? – pytała.



W obronie Jażdżewskiego postanowiła stanąć Paulina Młynarska. Dziennikarka nie szczędziła przy okazji krytyki Monice Olejnik. "Obejrzałam sobie w TVN 24 'Kropkę nad i' [z] red. Jażdżewskim. Z wielkim trudem, bo styl prowadzenia Moniki Olejnik jest już dla mnie nie do zniesienia" – zaczęła swój wpis na Facebooku Młynarska. "Leszek Jażdżewski pełni rolę gościa, który pootwierał okna w zaczadzonym pomieszczeniu. Niektórzy nie cierpią przeciągów. Inni sądzą, że jak zamknięte, to na zewnątrz wiatr historii nie hula. Jeszcze inni kochają własny smrodek, ciepełko nawykowego myślenia i postępowania. Ale świeże powietrze wszystkim dobrze zrobi" – napisała. Zdaniem Młynarskiej w przemówieniu Jażdżewskiego nie było nic, "czego rozsądny, dorosły człowiek sam by nie wiedział".

