Kandydat Kukiz'15 do PE rezygnuje i przekazuje poparcie Konfederacji

Matka Tomasza Komendy: Nasz koszmar dopiero się zaczął

Jak Tomek siedział w więzieniu, to pluli nam pod nogi, wyzywali i robili na przekór. A jak wyszedł na wolność, to nagle pojawiło się od groma przyjaciół, dalsza rodzina. To tak strasznie boli - przyznaje matka Tomasza Komendy. W rozmowie...