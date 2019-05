"Znowu wygrana w sądzie!". Czarnecki wygrywa z KE

Chodzi o billboardy, które zostały powieszone przez Koalicję Europejską na terenie Warszawy i jej okolic, na których widniał napis "Czarnecki ucieka do Brukseli". Polityk wytoczył Koalicji Europejskiej proces w trybie wyborczym. Rozprawa odbyła się we wtorek po południu. – Wygrałem go. Sąd nakazał Koalicji Europejskiej przeprosiny również w formie billboardów. Oczywiście KE zgodnie z prawem wyborczym ma 24 godziny na odwołanie się od tej decyzji – powiedział europoseł i dodał: – Jak można uciekać do miasta, w którym reprezentuję Polskę od 15 lat? Trafiony, zatopiony.

Koalicja Europejska miała 24 godziny na złożenie odwołania. Dziś Sąd Apelacyjny podjął decyzję.

"Znowu wygrana w sądzie!Po raz drugi wygralem z KE-1 raz w Sądzie Okregowym, a teraz w Apelacyjnym.Sad zakazał KE rozpowszechniania o mnie nieprawdziwej informacji "Uwaga! Ucieka do Brukseli"!!!To orzeczenie pokazuje,ze nie warto kłamać w kampanii wyborczej Koalicjo Europejska!" – informuje w piątek europoseł PiS.

Europoseł poinformował, że przeprosiny mają mieć również formę billboardów.