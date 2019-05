"Polska musi pozostać Polską, a Polacy Polakami". Mocne wystąpienie Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński zaznaczył podczas swojego wystąpienia, że zbliżające się wybory są częścią cyklu wyborczego, który zdecyduje o dalszych losach Polski. – Te wybory są bardzo ważne. Zdecydujemy, w którą stronę pójdziemy. Zdecydujemy, czy obronimy się przed zagrożeniami. Bardzo poważnymi zagrożeniami – przekonywał prezes Prawa i Sprawiedliwości, a następnie wymienił sześć spraw, których dotyczą zbliżające się wybory.

Obronić złotówkę

Pierwsza z nich dotyczy polskiej gospodarki i obrony polskiej waluty. Kaczyński zwrócił tutaj uwagę na konkurentów z Koalicji Europejskiej, którzy domagają się rezygnacji ze złotówki i przyjęcia euro. Kaczyński przekonywał, że państwa Europy, które w ostatnich latach wprowadziły euro, jedynie na tym ucierpiały. – Jeśli przeprowadzić poważniejszą analizę to na euro zyskują Niemcy i Holandia. Być może jeszcze kilka państw nie traci, ale to wszystko – przekonywał szef PiS-u.

Zagrożona rodzina

Druga spraw dotyczy prawa do wychowania własnych dzieci. Prezes PiS zapewnił, że jego obóz będzie bronić dzieci, żeby te nie były "seksualizowane od kołyski". – Nie zgodzimy się na wprowadzenie tych programów wychowawczych, które będą degenerować. Rodzina jest dzisiaj zagrożona. Chodzi o to, by dzieci nie były przedmiotem eksperymentów, które nie są w interesie ani dzieci, ani naszego narodu. Dzieci to przyszłość – zapewnił Kaczyński.

Trzecia sprawa poruszona przez niego dotyczyła prawa do obronienia świadczeń socjalncyh takich jak 500 plus, wyprawki, 13 emerytura. – Krótko mówiąc, chodzi o obronienie polityki społecznej PiS. Polityki, która przywraca sprawiedliwość. To jest obrona tego, by w Polsce była przywracana sprawiedliwość – zapewniał, dodając, że Prawo i Sprawiedliwość stara się skorygować błędy jakie popełniono w latach 90. przy budowie III RP.

Czwarta kwestia natomiast to zagrożenia związane z migrantami. – To dotyczy prawa do obrony bezpieczeństwa na naszych ulicach, do obrony Polek. Do tego by Polska, wbrew woli obywateli, nie była zmuszana do przymusowej relokacji. Nie ma na to zgody – odkreślał podczas konwencji w Bydgoszczy.

Piąta sprawa dotyczyła natomiast tego, by Polacy nie byli dyskryminowani przez zachodnie rynki. – Trzeba bronić prawa niedyskryminacji polskich konsumentów – podkreślał.

"Polska musi pozostać Polską"

Na koniec swojego wystąpienia prezes zapewnił, że PiS będzie broniło wartości, na jakich jest ufundowana polska tradycja. – Musimy obronić nasze wartości. Musimy bronić tego, co stanowi o polskości, o Polsce. To wszystko jest dzisiaj atakowane. Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński mówił, że jeżeli ktoś będzie chciał zniszczyć naród, to zacznie od Kościoła. Spójrzmy na ten atak na Kościół, przed tym trzeba się obronić. Polska musi pozostać Polską, a Polacy Polakami – podkreślał polityk.

Kaczyński przekonywał, że zbliżające się wybory są tak ważne właśnie dlatego, że te wszystkie wartości, mogą zostać utracone. – Dlatego trzeba do tych wyborów iść, trzeba zachęcać wszystkich by szli do wyborów. Trzeba korzystać ze wszystkich możliwości, aby ci którzy nas popierają, którzy chcą żeby polska trwała, którzy uważaj, że warto być Polakami, żeby oni wszyscy do tych wyborów poszli. I oczywiście by głosowali na tę formację, która gwarantuje, że te wartości będą bronione, żeby głosowali na PiS – podkreślał Jarosław Kaczyński.