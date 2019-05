Najwybitniejszy polski polityk? Odpowiedź ankietowanych może zaskakiwać

30 proc. badanych wskazało szefa Rady Europejskiej oraz byłego premiera Donalda Tuska. Na drugim miejscu z wynikiem na poziomie 18 proc. plasuje się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Innego polityka za najwybitniejszego uznało 22 proc. badanych. Niemal co trzeci badany nie ma na ten temat zdania.

– Częściej Donalda Tuska wskazywały osoby o wykształceniu podstawowym/gimnazjalnym (41 proc.), badani o dochodzie netto powyżej 5000 zł (40 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców (39 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rósł też odsetek osób, dla których Donald Tusk jest obecnie najwybitniejszym polskim politykiem – z 14 proc. w najmłodszej grupie wiekowej, do 39 proc. w grupie powyżej 50 lat. Jarosława Kaczyńskiego częściej wskazywali badani w wieku 25-34 lata (19 proc.), o wykształceniu średnim (20 proc.), dochodzie netto do 1000 zł (24 proc.) oraz mieszkańcy największych miast (21 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

