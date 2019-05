Nieoficjalnie: 15-letni zabójca z warszawskiego Wawra był pod wpływem amfetaminy

W szkole w warszawskim Wawrze doszło do tragicznej w skutkach kłótni pomiędzy nastolatkami. Jeden z uczniów śmiertelnie ranił nożem kolegę. Relacje świadków są wstrząsające. Z ustaleń RMF FM wynika, że ofiara i napastnik chodzili do innych klas. Pierwszy był uczniem szkoły podstawowej, drugi oddziału gimnazjalnego.

Do kłótni między chłopcami miało dojść podczas przerwy, na szkolnym korytarzu. Obserwowało ją wielu innych uczniów. Relacje świadków są wstrząsające. Zdaniem uczniów, chłopcy się znali, a powodem konfliktu mogły być pieniądze. – Przy wszystkich zadał mu kilka ciosów – relacjonuje dziewczynka z klasy napastnika. – Pobiegł nawet za nim do klasy i jeszcze dźgał go w plecy, wokół było mnóstwo krwi – dodaje. Inna z uczennic tej szkoły mówi: "Czegoś takiego nikt się nie spodziewał, żeby coś takiego się stało". – Moja córka była bliska tego wszystkiego, widziała to. Na razie jest u psychologów – mówi z kolei jeden z rodziców.

Jak informuje nieoficjalnie portal Onet, nastolatek, który zabił nożem kolegę w szkole w Warszawie, był prawdopodobnie pod wpływem narkotyków. Tak wykazały badania jego krwi. Portal potwierdził tę informację w dwóch niezależnych źródłach. Chodzi najprawdopodobniej o amfetaminę. Policja na razie nie udziela nie odnosi się do sprawy. – Mogę tylko potwierdzić, że od 15-latka została pobrana krew do badań toksykologicznych. Na razie czekamy na ich oficjalne wyniki – mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji komisarz Sylwester Marczak.

Sąd zdecydował, że chłopak zostanie umieszczony w ośrodku dla nieletnich.

Czytaj także:

Lubin: Nie żyje 14-latek ugodzony nożemCzytaj także:

Najwybitniejszy polski polityk? Odpowiedź ankietowanych może zaskakiwać