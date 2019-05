"Hipokryta, któremu wydaje się, że jest Piłsudskim". Gretkowska uderza w prezesa PiS

W maju nakładem Wydawnictwa Prószyński i S-ka ma się ukazać wywiad-rzeka „Trudno z miłości się podnieść. Manuela Gretkowska w rozmowie z Patrycją Pustkowiak". Obok wątków osobistych, nie zabraknie odniesień do polityki. I jak wynika z upublicznionych fragmentów rozmowy, można się spodziewać mocnego, antyrządowego przekazu.

„Kaczyński jest hipokrytą, któremu się wydaje, że jest Piłsudskim (...) Jego resentyment wredność, brak skrupułów, zakłamanie to idealna pożywka dla wszystkich karłów moralnych wokół niego" – pisze w książce Gretkowska. Podobnie krytykuje prezydenta Andrzeja Dudę: "Czy Polska zasługuje na prezydenta, który jest ministrantem służącym do czarnej mszy? To, co mamy dziś w Polsce, to jest katolicki komunizm".

Manuela Gretkowska zaznacza, że "gwoździem do trumny" były zdarzenia z ubiegłego roku: "Gwoździem do trumny było załatwienie w lipcu ub.r. Sądu Najwyższego. Podział trójwładzy został zniszczony. Elity dały dupy. Myślę o PO, które nie napisało od razu listu w obronie sądów do UE. Koniec, nie ma Polski, o jakiej myślałam, że może być (...) To, co się teraz dzieje, nie jest walką PiS-u z PO, tylko po prostu cywilizacji wschodniej z zachodnią. Czyli głupoty, fatalizmu, niższości kulturowej z nowoczesnością. Stajemy się wyrostkiem robaczkowym UE do usunięcia".