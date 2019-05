Polityka PiS osłabia pozycję Polski w UE?

W tym roku obchodzimy 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Czy obecnie sprawujące w Polsce władzę Prawo i Sprawiedliwość wzmacnia naszą pozycję we Wspólnocie? Według opozycji PiS stopniowo "wyprowadza Polskę z UE". Tymczasem partia rządząca zapewnia, że walczy o interes kraju na unijnej arenie. Co na ten temat sądzą Polacy?

Respondenci usłyszeli pytanie: “Jak ocenia pan(i) politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec Unii Europejskiej?“. Sondaż telefoniczny został zrealizowany 8-10 maja na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie osób w wieku powyżej 18 lat. Próba wynosiła 1001 osób.

Z badania Kantar wynika, że 42 proc. ankietowanych uważa, że “polityka PiS osłabia naszą pozycję we wspólnocie”. Przeciwnego zdania jest 27 proc. respondentów, którzy odpowiedzieli, że “polityka PiS wzmacnia naszą pozycję we wspólnocie”. Według 22 proc. badanych polityka PiS nie ma wpływu na naszą sytuację. Zdania na ten temat nie ma 9 proc.