Europoseł PiS: Członkostwo w UE powinno być wpisane do konstytucji

"Obecność Polski w Unii Europejskiej powinna być wpisana do konstytucji. Trudno sobie wyobrazić Polskę poza Unią Europejską, gdyż wtedy znalazłaby się w szarej strefie między Niemcami i Rosją" – mówi Karski w rozmowie z interią.

Polityk podkreślił, że obecna konstytucja powstała w 1997 roku, gdy jeszcze Polska nie była członkiem Unii. Zdaniem Karskiego należy ustalić hierarchię źródeł prawa i "określić miejsce aktów prawa unijnego w Polsce jako państwie członkowskim".

"Musimy mocno pilnować naszej pozycji, naszych interesów, bo nikt niczego nam nie da za darmo, nikt nie będzie podejmował decyzji bez naszego udziału w sposób pozytywny, tylko dlatego, że już tam jesteśmy" – przekonywał europoseł.

W trakcie rozmowy z Interią, Karski zapewnił, że jego ugrupowanie nie wejdzie do sojuszu z partią Marine Le Pen. Jego zdaniem francuskie ugrupowanie jest "ewidentnie prorosyjskie", na co wskazywać jego finansowanie. "To nie jest tak, że każdy, kto jest poza głównym nurtem, jest naszym potencjalnym sprzymierzeńcem (...). Stanowczo wykluczam Marine Le Pen – zapewnił europoseł.