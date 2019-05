"To, co robi Europa, to droga donikąd". Ochojska: Czeka nas wielka fala uchodźców

Janina Ochojska w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" stwierdziła, że fala imigrantów, która napłynęła do Europy w latach 2014-15 jest "błędnie nazywana wielką falą uchodźców". Dlaczego? Jej zdaniem prawdziwa fala imigrantów dopiero nas czeka: "To była zapowiedź tego co może nas czekać, jeśli nie zaczniemy działać w Afryce na miejscu. Z prawdziwym napływem wielomilionowych mas do czynienia miały takie kraje jak Uganda, Liban, Egipt, Turcja czy Pakistan. Ale to jest nieporównywalne do sytuacji, którą mamy w Europie. Imigranci w UE stanowią zalewie 0,2 procenta populacji".

Kandydatka do PE podkreśliła, że trzeba pomagać, ale na miejscu. Można to zrobić przez inwestowanie w budowę studni, infrastruktury sanitarnej, rozwój rolnictwa. Według Janiny Ochojskiej najlepszym wyjściem jest"kontrolowane przyjmowanie stosunkowo niewielkich grup wykształconych uchodźców".

"To co robi teraz Europa, zamknięte granice, mury, zasieki i wojsko, to droga donikąd. Trzeba to zmienić" – zaznacza aktywistka w rozmowie z "Gazetą Wrocławską".