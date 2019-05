Fotyga: Jeszcze chwila i my, chrześcijanie, będziemy musieli przepraszać, że w ogóle żyjemy

– Ja się czuję urażona prowokacją. (…) Myślę, że tezy Donalda Tuska odnoszące się do obrazu Hansa Memlinga były starannie przygotowane przez PR-owców, żeby przemówić do jakiejś części społeczeństwa. Ta prowokacja nie ma nic wspólnego ze sztuką – dodała.

Powiedziała, że nie dziwi jej stanowisko PO, że Elżbieta Podleśna nie dopuściła się profanacji wizerunku Matki Boskiej. – Nie dziwi, bo od dłuższego czasu już widzę działania polityków Platformy Obywatelskiej. Sądzę, że to jest po prostu dość precyzyjnie przyjęta strategia, w której zamierzają się akurat przesuwać nieco na lewo, przyjmować postawy właściwie nie tyle lewicy, co lewackie. Odbierać głos określonym ugrupowaniom. Dla mnie od strony politycznej to jest dość oczywiste – stwierdziła.

Wystąpienie Donalda Tuska i Leszka Jażdżewskiego na UW nazwała „prowokacją”. – Coś, co było ewidentną prowokacją na Uniwersytecie Warszawskim, nazywa się wykładem akademickim. To była prowokacja, ja obydwa wydarzenia tak traktuję. Nie tylko wystąpienie pana Jażdżewskiego, ale również wystąpienie przewodniczącego Donalda Tuska. Ja osobiście dostrzegam w obydwu sporą jedność ideową –podkreśliła w rozmowie z Ewą Bugałą.

– Oczywiście Donald Tusk jest zręcznym politykiem, posługiwał się językiem znacznie bardziej stonowanym, ale prawdę powiedziawszy były tam tezy, tony, uwagi prześmiewcze, te takie żarty, ja ten luzik pamiętam. Ja ten luzik pamiętam z czasów, kiedy potworne ataki rozpętały się na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja to pamiętam jeszcze z czasów pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy znaczący politycy przyjeżdżali do Warszawy, spotykali się manifestacyjnie z opozycją, żeby pokazać, że zewnętrzny świat wyznacza w Polsce z kim warto rozmawiać. My to wówczas przeczekaliśmy i tak będzie też oczywiście teraz – dodała.

Zapytana o Janusza Lewandowskiego, jedynkę Koalicji Europejskiej z okręgu, w którym kandyduje, przyznała: – To nie jest tajemnicą, że my się znamy od bardzo wielu lat, z czasów „Solidarności" (…) Żałuję, że z osoby, która przede wszystkim była znana od tej strony merytorycznej w PE, bo kierował Komisją Budżetową, był komisarzem, który zajmował się unijnym budżetem, to jest jednak poważna pozycja merytoryczna i rozmienił ją na drobne, stając się po prostu watażką politycznym.

Odniosła się także do faktu, że wiceszef Komisji Europejskiej, Frans Timmermans popiera Koalicję Europejską w wyborach do PE. – To jest całkowite przekroczenie właśnie zasad funkcjonujących w Unii Europejskiej, które nakazują urzędnikom Komisji Europejskiej bezstronność i reprezentowanie interesów całej Unii, a nie elementów konkurencji. Frans Timmermans uczestniczy w kampanii wyborczej, jest wiodącym kandydatem, czyli po prostu miesza funkcję urzędniczą z działalnością polityczną. Myślę, że mamy już do czynienia z 5 letnią nagonką na Polskę, którą on prowadzi – powiedziała.

Zapytana o obietnicę wyborczą PO, dotycząca zdobycia z unijnych funduszy 100 mld zł więcej, niż jest w stanie wynegocjować rząd PiS, stwierdziła: – Jest jeszcze coś innego i moim zdaniem to jest znacznie trudniejsze i groźniejsze, gdyby to miało być okupione 100 mld to odpowiadam: nawet za tyle nie warto. A mianowicie padają propozycję, żeby budżetów wieloletnich i rocznych nie przyjmować już jednomyślne, tylko większością kwalifikowaną.

– Wszystkie budżety, wszystkie wieloletnie ramy finansowe, które do tej pory były przyjmowane i dotyczyły Polski, czyli za czasów już naszego członkostwa w Unii Europejskiej, były dobre. Były dobre właśnie dlatego, że przyjmowane jednomyślnie i że zawsze wisiał ten topór, ta groźba weta. W przypadku przyjmowania budżetu kwalifikowaną większością, nie ma wątpliwości najmniejszych, że za parę lat będą obowiązywały priorytety najważniejszych państw Unii Europejskiej – wskazała.