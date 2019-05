"DGP": Jak podsłuchać policję

Fotyga: Jeszcze chwila i my, chrześcijanie, będziemy musieli przepraszać, że w ogóle żyjemy

– Takich wydarzeń jest coraz więcej i wydaje się, że mamy do czynienia po prostu z falą, która zatacza coraz większe kręgi. Prawdę powiedziawszy, nie wiem kiedy i gdzie to się może skończyć. Jeszcze chwila i my, chrześcijanie, katolicy,...