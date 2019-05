Raport o stratach wojennych jest gotowy. Poseł PiS uchyla rąbka tajemnicy

"Strona polska podjęła decyzję o odwołaniu wizyty izraelskich urzędników"

"Z tego co słyszę formalna delegacja rządu izraelskiego uda się jutro do Polski w sprawie rozmów o JUST Act 447" – podał wczoraj dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski. Do tej informacji ubiegłej nocy odniosło się Ministerstwo Spraw...