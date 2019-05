Mosbacher: Ustawa 447 nie nakłada na nikogo żadnych obciążeń finansowych ani prawnych

Temat Ustawy 447 stał się głośny w ostatnim czasie przede wszystkim dzięki środowiskom narodowym. W sobotę w Warszawie odbyła się manifestacja pod hasłem "Stop 447". Uczestnicy marszu organizowanego przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości przeszli sprzed KPRM przed ambasadę Stanów Zjednoczonych. Apelowali o przyjęcia rozwiązań prawnych, które w jasny sposób zabezpieczą Polskę przed potencjalnymi roszczeniami żydowskimi.

"Z tego co słyszę formalna delegacja rządu izraelskiego uda się jutro do Polski w sprawie rozmów o JUST Act 447" – podał wczoraj dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski. Do tej informacji ubiegłej nocy odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „W nawiązaniu do publikacji medialnych MSZ pragnie zdementować, że 13 bm. złoży wizytę w Warszawie izraelska delegacja na czele z panem Avi Cohen -Scali, dyrektorem generalnym Ministerstwa Równości Społecznej. W związku z dokonaną w ostatniej chwili przez stronę izraelską zmianą składu delegacji, która mogła sugerować, że rozmowy miałyby koncentrować się na kwestiach restytucji mienia, strona polska podjęła decyzję o odwołaniu wizyty izraelskich urzędników” – czytamy w oświadczeniu resortu.

Swoje stanowisko ws. ustawy 447 zajęła także ambasador USA w Polsce. Georgette Mosbacher zaznaczyła na Twitterze, że ustawa ta „nie nakłada na nikogo żadnych finansowych ani prawnych obciążeń”.