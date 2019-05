RMF FM: Samorządy nie dostaną rekompensat za straty związane z "piątką Kaczyńskiego"

Prezydenci największych miast przygotowują list do szefa rządu. Pismo ma dotyczyć rekompensaty strat związanych z tzw. "piątką Kaczyńskiego". Chodzi przede wszystkim o pomysł likwidacji PIT-u dla młodych poniżej 26. roku życia, obniżenia PIT-u pracowniczego i zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Środki z tych danin to stałe wsparcie dla samorządów. Samorządowcy podnoszą, że obniżki podatków to groźba braku funduszy na inwestycje lokalne.

Jak podaje RMF FM, rząd nie zamierza jednak rekompensować samorządom strat. Michał Dworczyk przyznał na antenie rozgłośni, że "w latach 2015-18, dzięki uszczelnieniu systemu podatków dochodowych, do samorządów trafiło ponad 20 miliardów złotych więcej". Szef Kancelarii Premiera dodał, że do samorządowców należy decyzja o tym, na co przeznaczać fundusze. – Wydaje się, że jest to tym bardziej zaskakująca wypowiedź, że te samorządy, które właśnie dziś podejmują temat potencjalnego braku środków, w latach rządu Platformy Obywatelskiej, kiedy kolejne zadania były samorządom zlecane, nic nie mówiły. A dzisiaj... – skomentował Dworczyk.

Wpływy z PIT trafiają nie tylko do budżetu państwa, ale też do samorządów – 10 procent idzie do powiatów, 40 procent do gmin. RMF informuje, że Warszawa ma stracić na tzw. "piątce Kaczyńskiego" nawet 800 mln złotych rocznie. Mniejsze wpływy do budżetu z PIT mają uniemożliwić lub utrudnić samorządom także realizację projektów unijnych.