Ziobro powołuje zespół prokuratorów ws. zdarzeń opisanych w filmie Sekielskiego

W sobotę miał premierę film braci Sekielskich pt. "Tylko nie mów nikomu". Dokument oparty na prawdziwych historiach przedstawia zeznania i losy ofiar księży pedofilów. Film wywołał falę komentarzy. Głos w sprawie zabrał m. in. prezydent Andrzej Duda. Polityk nie ukrywa, że produkcja wywarła na nim duże wrażenie.

W związku z pokazanymi w dokumencie konkretnymi sprawami księży-pedofilii, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął decyzję o powołaniu specjalnego zespołu prokuratorów. Ich zadaniem ma być przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie "Tylko nie mów nikomu".

Pierwsze efekty filmu są już widoczne. Ks. Dariusz Olejniczak złożył na ręce papieża Franciszka prośbę o przeniesienie do stanu świeckiego – poinformowała w specjalnym oświadczeniu archidiecezja warszawska. Ks. Dariusz Olejniczak jest jednym z bohaterów filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii w Kościele. Dokument jest dostępny na YouTubie od soboty i cieszy się wielkim zainteresowaniem.

Duchowny za molestowanie był skazany na dwa lata więzienia. Dostał też dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Mimo to w ubiegłym roku głosił rekolekcje w jednej z parafii w Białymstoku. "Ksiądz Dariusz Olejniczak złożył wczoraj na ręce papieża Franciszka prośbę o przeniesienie do stanu świeckiego. Prośbę umotywował złamaniem zakaz sądowego. Wbrew niemu, podejmował działalność związaną z pracą z dziećmi i młodzieżą, ukrywając ten fakt przed ustanowionym przez władze kościelne kuratorem" – brzmi oświadczenie archidiecezji warszawskiej.

Tomasz Sekielski już zapowiedział kontynuację filmu. „W toku prac zgłosiło się do nas wiele ofiar, których historie nie znalazły się w tym dokumencie. Dotarły do nas nowe, szokujące dowody w tych sprawach. Dlatego zamierzamy nakręcić kontynuację i tak jak poprzednio chcemy, aby była to produkcja niezależna” – czytamy w opisie filmu.

