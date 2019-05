"Jednak na Tuska". Jasna deklaracja Bugaja

prof. Ryszard Bugaj podczas dzisiejszej rozmowy w RMF FM stwierdził, że jeżeli Donald Tusk zdecyduje się wystartować w wyborach prezydenckich, to on nie będzie miał wątpliwości na kogo głosować.

– Wtedy idę z moim jednym głosem i głosuję jednak na Tuska. Andrzej Duda nie udźwignął, moim zdaniem, tego urzędu i nic nie wskazuje na to, że go udźwignie. To jest problem – ocenił prof. Bugaj.

Ekonomista podkreślił, że jego zdaniem zbliżające się wybory liczą się jedynie jako wstęp do wyborów parlamentarnych, gdyż sam europarlament "nie jest specjalnie ważny".

– Wybory europejskie nie są specjalnie ważne w moim przekonaniu. Parlament Europejski nie jest specjalnie ważny. Te wybory europejskie są ważne ze względu na charakter takiego przedbiegu do wyborów krajowych –podkreślał gość RMF FM.

