Tulia wraca do domu. Polki odpadły z Eurowizji

Komisja TVP zadecydowała, że Polskę na 64. Konkursie Piosenki Eurowizji 2019 w Tel Awiwie będzie reprezentował zespół Tulia. Zespół Tulia tworzą Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak. Powstał w 2017 roku i wykonuje muzykę folkową. Polskie wokalistki udały się do Tel Awiwu z piosenką "Pali się (Fire of Love)". Utwór skomponowała Nadia Dalin, a słowa napisali Sonia Krasny (tekst polski) oraz Allan Roch i Juda Friedman (tekst angielski).

Do niedzielnego finału dostały się zespoły z następujących krajów: Grecja, Białoruś, Serbia, Cypr, Estonia,Czechy, Australia, Islandia, San Marino, Słowenia.

– Bardzo dobry występ, żałuję, że zespół Tulia nie awnasował do finału. Trochę zabrakło, ale nie należy się załamywać – ocenił w TVP Info dziennikarz muzyczny Marek Sierocki.

Cenzura polskich reprezentantek na Eurowizję

Duże emocje wywołała ostatnio sprawa ocenzurowania teledysku Tulii. Anglojęzyczna wersja teledysku do utworu „Pali się” została zmieniona względem polskiego oryginału. Chodzi o krzyż. W oryginalnej wersji w jednej ze scen wyraźnie widać krzyż przy wiejskiej drodze. Zabrakło go za to w wersji przygotowanej na tegoroczny konkurs Eurowizji. Chodzi o 12 sekundę klipu, z którego usunięto scenę z wyraźnie widocznym krzyżem. Zespół Tulia znany jest z wykorzystywania motywów ludowych.

Management zespołu "Tulia" w rozmowie z serwisem plejada.pl tłumaczy, że "regulamin Eurowizji zabrania promowania jakichkolwiek instytucji i symboli religijnych, a tym jest krzyż". – Wszelkie zażalenia kierowałabym do organizatorów. Tulia oraz wydawca, wypełniają przepisy regulaminu, który trafia do nas od organizatorów – powiedziała agentka zespołu.

Czytaj także:

Apelują do Tulii o wycofanie się z Eurowizji. Pod listem podpisy m. in. Dancewicz i RaczkowskiegoCzytaj także:

Roksana Węgiel nie wystąpi na Eurowizji w Izraelu