"Do końca mych dni, za żadną cenę...". Szczere słowa Wałęsy o wierze i Kościele

W sobotę na platformę You Tube trafił długo zapowiadany film Tomasza Sekielskiego o pedofilii w Kościele. W „Tylko nie mów nikomu” widzimy jak ofiary konfrontują się ze swoimi dawnymi oprawcami. Dziennikarz już zapowiedział, że nakręci kontynuację dokumentu. Film porusza również głośną sprawę ks. Franciszka Cybuli – byłego kapelana Lecha Wałęsy. Duchowny zmarł w lutym tego roku, jednak na kilka miesięcy przed śmiercią udało się skonfrontować go z mężczyzną, którego wykorzystywał przed laty.

Podczas spotkania ks. Cybula przyznaje się do tego, że molestował go, gdy ten był chłopcem. Duchowny stwierdza, że jego ofiara sama tego chciała. – No, bo byłeś męski i tego nikt to nie ukryje. I, za przeproszeniem, miałeś apetyt, a równocześnie była w tobie skromność – mówi były kapelan Wałęsy. Następnie ksiądz chce przekazać mężczyźnie pieniądze. Ofiara jednak stanowczo odmawia.

Do tych doniesień odniósł się na Facebooku sam Wałęsa. "Ktoś powie to, dlaczego nie widziałeś tych zboczeń. Tak to prawda nie widziałem. Bo mi nie mogła zmieścić się w głowie taka możliwość by ksiądz do tego był zdolny" – napisał były prezydent.





Wałęsa podkreślił, że jego były kapelan był bardzo dobrym księdzem i jest mu ciężko uwierzyć w to, czego się dowiadujemy z filmu.

Były prezydent podkreślił jednak, że pozostanie wierny Bogu i Kościołowi. "Będę się podwójnie modlił.Od Boga,Wiary i Kościoła do końca mych dni nie odejdę za żadną cenę" – zapewnił.