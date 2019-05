PiS nadal nie do ruszenia. Nieoczekiwane wyniki dot. frekwencji

W najnowszym sondażu na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 36 proc. respondentów. Drugie miejsce w badaniu zajmuje Koalicja Europejska, którą wskazało 32 proc. ankietowanych.

Próg wyborczy przekraczają jeszcze dwa ugrupowania - Wiosna Roberta Biedronia oraz ruch Kukiz'15.

Progu nie przekracza ani Konfederacja (2 proc. w sondażu), ani Lewica Razem (również 2 proc.). Aż 13 proc. respondentów wskazało jednak odpowiedź "trudno powiedzieć".

Zaskakująca frekwencja

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy w Polsce (w porównaniu z innymi wyborami) do jednej z najniższych i oscyluje około 30 proc. uprawnionych do głosowania. Tym bardziej musi zaskakiwać wynik jaki wyszedł w badaniach portalu wp.pl.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to aż 58 proc. respondentów zadeklarowało chęć pójścia na wybory, z czego 15 proc. ankietowanych stwierdziło, że "zdecydowanie" weźmie udział a 43 proc., że "raczej" weźmie w nich udział.

Taki wynik oznaczałby absolutny rekord.

Badania zostały przeprowadzone na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski w dniach 10-13 maja 2019 roku.

