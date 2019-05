Znęcały się na dziećmi, wiązały je i biły. Dwie opiekunki usłyszały wyrok

Sprawą zajmowało się Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki, który dzisiaj ogłosił wyrok skazujący. Dwie siostry – Sylwia Ł. i Magdalena Ł., znęcały się psychicznie i fizycznie nad dziećmi w wieku od sześciu miesięcy do trzech lat. Kobiety usłyszały wyrok dwóch lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat.

O sprawie służby dowiedziały się dzięki zgłoszeniu rodziców oraz informacji od pracownika przedszkola. Dowodem w sprawie było nagranie z ukrytej kamery, na którym widać jak kobiety znęcają się na maluchami. Do zdarzeń opisanych w akcie oskarżenia, dochodziło przez kilka miesięcy w 2012 roku. Kobiety krzyczały na dzieci, biły je i szarpały. Zmuszały je też do jedzenia, wciskając im na siłę do ust posiłki. Dzieci były przywiązywane do łóżek, aby zmusić je do spania.

Obie kobiety poza karą wiezienia muszą zapłacić rodzicom pokrzywdzonych dzieci po 5 tysięcy złotych nawiązki. Przez 10 lat obowiązywać je będzie też zakaz zajmowania stanowisk związanych z opieką na dziećmi.

